Corendon Airlines предложили чаще летать в Россию

Corendon Airlines получила предложение открыть аккредитованное представительство в России и подумать над расширением маршрутной сети. Соответствующая инициатива была озвучена по итогам встречи заместителя главы Росавиации Алексея Буевича с представителями авиакомпании.

© tourdom.ru

В Федеральном агентстве отметили, что собственный офис Corendon Airlines в Москве повысит эффективность и качество работы перевозчика. Также это поможет оперативно решать проблемы и координировать действия, особенно в периоды «ковров».

Алексей Буевич акцентировал, что Турция сохраняет статус одного из наиболее востребованных направлений у российских туристов: между двумя странами выполняется свыше тысячи рейсов еженедельно. Росавиация заинтересована в углублении сотрудничества и открыта к детальному обсуждению новых форматов взаимодействия с иностранными авиакомпаниями.

В настоящее время Corendon Airlines выполняет регулярные рейсы по семи маршрутам из Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Самару и Уфу. С 12 августа авиакомпания еще добавит чартерные рейсы в Оренбург, Нижний Новгород и Челябинск.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено перспективам выполнения полетов в Горно-Алтайск. Столица Республики Алтай с июля получила статус международного аэропорта и готова к приему зарубежных рейсов.