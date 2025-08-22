В Махачкале впервые прошла экскурсия для незрячих и слабовидящих

В Махачкале на проспекте Расула Гамзатова прошла первая экскурсия с тифлокомментированием. Гостям рассказали о памятниках и культурных учреждениях города, сообщает пресс-служба министерства культуры Дагестана.

© «Это Кавказ»

«Первая экскурсия с тифлокомментированием прошла по центральному проспекту имени Расула Гамзатова в Махачкале. На ней было рассказано о культурных учреждениях и памятниках столицы», — говорится в сообщении.

Мероприятие провела единственный в регионе специалист по тифлокомментированию, главный библиотекарь отдела абонемента Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова Зайнаб Кадилаева.

Экскурсантами стали незрячие дети и гости с нарушением зрения. Они изучили барельефы фасада Русского театра, а также эксклюзивные издания библиотеки.

В ведомстве отметили, что проведение такой экскурсии стало важным шагом к формированию инклюзивной культурной среды, а подобные мероприятия дают возможность расширить горизонты.

Следующую экскурсию планируется организовать в сентябре для людей всех возрастов. В ней задействуют и другие культурные заведения города.