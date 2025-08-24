Синоптик ответил, ждать ли бархатного сезона в Москве

Бархатного сезона, когда отмечаются приблизительно одинаковые температуры воды и воздуха, в Москве в этом году уже не будет. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«‎Бархатного сезона уже не будет, конечно, в Московском регионе. Под бархатным сезоном понимается ситуация, когда температура воды и воздуха комфортная, не очень жаркая и приблизительно одинаковая. Сейчас уже у Звенигорода [температура составляет] плюс 16 градусов, на юге Московской области - плюс 18 градусов, а во многих притоках Москвы - плюс 14-15 градусов», — сказал он.

По словам метеоролога, всему виной холодные ночи. Текущая температура в столице по ночам опускается до менее 10 градусов тепла. При такой температуре происходит быстрое охлаждение водных объектов.