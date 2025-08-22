В Дагестане заговорили о наказаниях для туристов после «голой» фотосессии

В Дагестане вновь разгорелся скандал из-за чрезмерно оголяющихся туристов. Одна из отдыхающих решила запечатлеться обнаженной на фоне красивой природной достопримечательности – Хучинского (Ханагского) водопада. Для фотосессии девушка выбрала крышу отеля, а в роли фотографа, по словам очевидцев, выступил местный гид.

Дагестанцы возмутились тем, что приезжие игнорируют традиции республики. В соцсетях призывают наказывать за подобное по всей строгости закона. Например, привлекать к уголовной ответственности за публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих. К слову, наказание по ст. 148 УК РФ, о которой идет речь, можно получить штраф до 300 тыс. руб. или 1 год лишения свободы.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» настроены не столь категорично: только четверть из них уверены, что ню-модель нужно оштрафовать за мелкое хулиганство (штраф составляет от 500 до 1 тыс. руб.). 7% участников опроса будут не против, если в республике примут допмеры сверх существующего законодательства – например, тут же выселят из отеля, где она живет. Или вообще создадут некий черный список туристов, которым в дальнейшем посещать Дагестан будет запрещено. Каждый четвертый настроен подобное поведение игнорировать:

«Пусть делают что хотят», – говорят они.

А 19% участников опроса предлагают жителям, недовольным поведением туристки, сначала провести беседу с местным гидом-фотографом, согласившимся помочь в съемке вопреки известным ему традициям.

Вариант «Проводить разъяснительные беседы с приезжими» выбрали 9%. Между тем, по словам президента Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадулы Омарова, все туроператоры и турагенты в Дагестане и так это делают со своими клиентами и раздают им соответствующие памятки. Например, такие:

«99% туристов правила соблюдают, но есть и те, кто любит пошалить. В основном это женщины», – отмечает эксперт.

Для дам, предпочитающих мини или шорты, у гидов всегда есть в запасе «дежурная» длинная юбка. Если «шалости» более серьезные, с туристами прямо на маршруте могут разорвать договор, вернув оставшиеся деньги.

«Но такое случается очень редко: за последние 6–7 лет на моей памяти не более трех раз», – рассказал Саадула Омаров.

Безусловно, многие посещают республику и самостоятельно, просто купив билеты или приехав на личном авто. За проведение бесед с ними держать ответ особо некому. Впрочем, рекомендации Минтуризма должны попадаться им на маршруте, на территории тех же достопримечательностей. Да и экскурсии многие из них все равно покупают, где встречаются с местными гидами.

