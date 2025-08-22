Анонсировано открытие прямого авиасообщения из Нальчика в Уфу

Прямое авиасообщение из Нальчика в Уфу наладят в 2026 году. Соответствующие договоренности достигнуты между властями Кабардино-Балкарии и компанией «ЮВТ АЭРО». Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале.

© РИА Новости

«Сегодня провел встречу с генеральным директором авиакомпании "ЮВТ АЭРО" Петром Трубаевым. В рамках встречи обсудили вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о продолжении полетной программы по маршруту Казань — Нальчик — Казань, а также авиасообщения с городами Уфа и Сочи», — написал он.

Коков пояснил, что авиакомпания с мая 2025 года два раза в неделю совершает рейсы по маршруту Казань-Нальчик-Казань. За этот период перевезено свыше 2,8 тыс. пассажиров, средняя загрузка самолетов составила более 90%.

Все полеты осуществляются за счет субсидирования при участии Кабардино-Балкарии, Татарстана, а также федерального бюджета. Полетная программа рассчитана до конца текущего года.

Сейчас из аэропорта Нальчика, помимо рейсов в Казань и Сочи, осуществляются ежедневные полеты в Москву (Шереметьево и Внуково).

Пассажиропоток авиагавани столицы Кабардино-Балкарии с января по июль 2025 года превысил 102 тыс. человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.