Туристы раскритиковали суммы ваучеров на питание в аэропорту

Ваучера на питание в аэропорту на сумму в 1000 руб. хватит только на небольшой перекус. Так считает большинство участников опроса телеграм-канала «Крыша ТурДома», в котором отметились почти 3 тыс. подписчиков.

© tourdom.ru

Накануне, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил повысить до 1000 руб. минимальный лимит для ваучеров, которые выдают авиакомпании пассажирам во время задержек рейсов. Их можно потратить на питание в аэропорту. Парламентарий отметил, что срывы в расписании происходят все чаще, как из-за «ковров», так и поломок самолетов. Однако перевозчики обычно выдают клиентам ваучер всего на 400–650 руб. Этих денег иногда не хватает даже на бутылку воды.

Впрочем, судя по опросу, большинство респондентов считают, что на 1000 руб. в аэропорту можно только слегка перекусить. Так что повышение лимита вряд ли является полноценным решением проблемы. Более того, некоторые подписчики предлагают совершенно иной подход к вопросу: заниматься не ваучерами, а ценами в общепите на территории терминалов.

«А снизить цены в кафе? Нет такой инициативы? Или открыть экономстоловую, как в Госдуме. Чтобы за 100 руб. полноценный обед и вкусный», – сыронизировал один из комментаторов.

Еще четверть опрошенных считают, что лимит стоит поднять еще выше. Тогда с питанием проблем не возникнет. Однако и такой подход будет работоспособным недолго. С учетом инфляции в следующем году сумму снова придется пересматривать из-за роста цен.

Впрочем, десятой части респондентов хватит и 1000 руб. Так что они вполне поддерживают депутатскую инициативу.

Наконец, некоторые туристы и вовсе предложили выдавать не ваучеры на определенную сумму, а просто предоставлять обед от авиакомпании. Таким образом, пассажирам не нужно будет заниматься подсчетами, сравнивать цены в кафе и они смогут полноценно перекусить без лишних хлопот. Более того, при повышении лимита ваучера авиакомпании возможно просто перекинут финзатраты на клиентов, заложив это в стоимость билетов.