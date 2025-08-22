Спрос на туры в Мурманскую область внезапно упал

Впервые за несколько лет спрос на туры в Мурманскую область снизился на 11%, что свидетельствует о замедлении внутреннего туризма в России. По данным РСТ, это связано с ростом популярности зарубежных направлений, высокими ставками по депозитам и инфляцией. При этом Крым показал рост турпотока на 42%, а Кабардино-Балкария и Дагестан стали новыми точками притяжения для путешественников.

© runews24.ru

Ранее писали, что объединенные Арабские Эмираты вошли в список самых безопасных направлений мира, что привлекло внимание туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку. Эксперты отмечают, что высокий уровень безопасности, развитая инфраструктура и разнообразие развлечений делают ОАЭ идеальным выбором для сольных поездок. Страна продолжает укреплять позиции на международном туристическом рынке благодаря комфортным условиям для всех категорий путешественников.

Кроме того, туроператоры отмечают рост интереса россиян к экзотическим направлениям Южной Америки, несмотря на отсутствие прямых рейсов и сложную логистику. Опытные путешественники выбирают комбинированные перелёты с пересадками в Европе или Стамбуле, чтобы посетить Перу, Бразилию, Аргентину и Чили. Популярностью пользуются туры к Мачу-Пикчу, водопадам Игуасу и острову Пасхи, а также гастрономические и приключенческие маршруты.