Сергунина оценила туристический потенциал Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столица привлекает путешественников благодаря большому выбору форматов и предложений. Поэтому Москва регулярно входит в рейтинги и рекомендательные подборки турсервисов, агентств, агрегаторов и отраслевых СМИ.

© РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

«По мнению экспертов, Москва отлично подходит для семейного отпуска, молодёжного отдыха, детских каникул, спонтанных поездок и не только», — отметила Сергунина.

По её словам, в столице всегда отмечается наплыв гостей в новогодние и майские праздники, на Пасху, 23 Февраля, 8 Марта и в День России.

Ранее в комитете по туризму Москвы рассказали о возможностях цифрового сервиса Russpass, который помогает туристам в планировании путешествий.