Минтранс напомнил туристам об августовском коллапсе в аэропортах

Российским туристам рекомендовано прибывать в аэропорт за 2–4 часа до вылета в связи с ожидаемым всплеском пассажиропотока в конце августа. Об этом сообщили в Минтрансе России, пояснив, что этот период является одним из пиковых из-за возвращения граждан из отпусков и скорого начала учебного года.

В министерстве уточнили, что пассажирам внутренних рейсов без багажа следует приезжать за 2 часа до вылета, а на международные рейсы – за 3. При необходимости сдать чемоданы рекомендуется закладывать дополнительное время. Особое внимание советуют уделить утренним и вечерним часам, когда нагрузка на аэропорты максимальна.

Также в Минтрансе призвали пассажиров заранее проверять терминал вылета и авиакомпанию, поскольку некоторые аэропорты имеют несколько зданий. Для экономии времени в аэропорту стоит пройти онлайн-регистрацию.

Путешественникам напомнили о необходимости подготовить все документы: паспорт, посадочный талон, визы и при необходимости справки или документы на детей. В ведомстве подчеркнули, что очереди на досмотр, сдачу багажа и паспортный контроль могут занимать до часа, а выход на посадку закрывается за 20–40 минут до вылета.

В свою очередь, пассажирам поездов советуют прибывать на вокзал за 40–60 минут до отправления, особенно при путешествии с детьми или багажом. При сложных маршрутах с пересадками рекомендуется оставлять запас времени, а также брать с собой воду и перекус, так как вагоны-рестораны могут быть перегружены.

Автомобилистам, возвращающимся из Крыма, следует учитывать, что время в очереди на досмотр на мосту может достигать 4–5 часов, и помнить об альтернативном маршруте по трассе Р-280 «Новороссия».