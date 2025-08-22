Владельцы мест отдыха в Красноярском крае рискуют получить штрафы

Владельцам средств размещения необходимо до сентября зарегистрироваться в едином реестре Росаккредитации. Новые правила направлены на защиту прав туристов и искоренение «серого» рынка гостиничных услуг.

В Красноярском крае началась масштабная кампания по легализации средств размещения туристов. Согласно новым требованиям законодательства, все владельцы баз отдыха, отелей, кемпингов и других коллективных средств размещения обязаны до 1 сентября пройти процедуру самооценки и внести данные в единый федеральный реестр. Это касается как крупных гостиничных комплексов, так и небольших частных домиков у озера, принимающих гостей.

Тех, кто проигнорирует новые требования, ждут серьезные санкции: статус "Приостановлен" в систем бронирования, исключение из туристических агрегаторов и административные штрафы до 450 тысяч рублей за первое нарушение. Особое внимание уделяется борьбе с "серым" сектором - владельцами, которые сдают жилье через соцсети и сайты объявлений без соответствующего оформления.

По данным краевого агентства по туризму, в регионе работают более 500 средств размещения, из которых половина уже прошла необходимые процедуры. Нововведения призваны обеспечить туристов достоверной информацией о качестве услуг и защитить от недобросовестных предложений. Владельцам, успевшим пройти самооценку до дедлайна, обещают рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня.