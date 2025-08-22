Как на Дальнем Востоке пытаются возродить морские круизы

На Дальнем Востоке началась подготовка к запуску круизов из Владивостока на Камчатку через Сахалин. Полную концепцию планируют представить на ВЭФ. Однако это будет далеко не первая попытка отправить туристов в путешествие по Дальнему Востоку на лайнерах.

Идея возрождения советского морского туризма впервые прозвучала на Саммите АТЭС в 2012 году, затем превратилась в поручение Путина правительству Камчатки закупить два пассажирских парохода. Однако поручение главы государства так и осталось невыполненным – пароходы у камчадалов не появились, пишет DEITA.

Самая скандальная история связана с паромом «Георг Отс», который перегнали во Владивосток для размещения гостей Саммита АТЭС. Депутаты приморского парламента выделили 200 миллионов рублей на переоборудование судна до мировых стандартов – сумму, превышавшую расходы на жилье для детей-сирот.

После саммита паром загадочно исчез. Выяснилось, что в декабре 2012 года судно тихо передали в аренду компании «Техноморин». Затем в доке произошла «странная авария» – плавдок утонул, а паром материализовался в китайском порту, где его попытались продать на металл.

Следствие установило, что экс-директор компании-арендатора вместе с главой краевого предприятия и гражданином Китая организовали банальную кражу первого приморского круизного лайнера.

На предстоящем ВЭФе обещают представить новый проект с современным 200-метровым лайнером на тысячу пассажиров, который свяжет Владивосток с Сахалином и Камчаткой через Курильские острова.

«По мнению опрошенных экспертов стоимость владивостокских в озвученном выше формате круизов едва ли будет ниже тех же 170 тысяч на человека», – пишет DEITA, сравнивая будущие цены на круиз до Камчатки с действующими предложениями по Черному и Средиземному морям.

Сейчас дальневосточные морские круизы представлены только дорогими экспедиционными турами на научном судне «Академик Шокальский». Стоимость шестидневного путешествия стартует с 400 тысяч рублей и может приближаться к миллиону, при этом условия размещения остаются спартанскими – судно не предназначено для комфортного пассажирского отдыха.

Для сравнения: речные круизы по Золотому кольцу или морские из Сочи на лайнере Astoria Grande обходятся значительно дешевле. Пятидневный круиз по Черному морю стоит от 70 тысяч рублей, а одиннадцатидневное путешествие с заходом на греческие острова – от 170 тысяч.

Напомним, о том, что из Владивостока на Камчатку планируют запустить круизы, рассказал губернатор Приморского края. Пока разработан маршрут в одну сторону, но запустить планируют и обратный – с заходом на Командорские острова.