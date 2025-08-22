В РФ предложили ввести обязательное страхование альпинистов

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия") предлагает ввести в России обязательное страхование альпинистов перед восхождениями.

Как отметил в беседе с ТАСС парламентарий, сегодня в России страхование альпинистов является добровольным. Действующее законодательство предусматривает обязательное страхование только для туристов, выезжающих за границу, а для внутреннего туризма, включая альпинизм, страховка оформляется по желанию.

"Однако ряд страховых компаний уже предлагает специализированные продукты: страхование рисков при восхождениях, включая эвакуацию вертолетом и оплату спасательных работ. На мой взгляд, в условиях роста интереса к экстремальному туризму в России введение обязательного страхования альпинистов - вопрос назревший. Аналогичные нормы действуют, например, в Непале: каждый иностранный альпинист обязан оформить страховку, покрывающую спасательные операции. В Швейцарии и Австрии действует система обязательных взносов в горноспасательные службы", - сказал Кривоносов.

Он выразил уверенность, что такая мера позволит "разгрузить региональные спасательные подразделения МЧС, которым сегодня приходится выполнять дорогостоящие работы за счет бюджета".

За последнее время произошло несколько резонансных происшествий с альпинистами. На днях двое альпинистов из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. В Киргизии сейчас идет операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая сломала ногу при спуске с пика Победы и теперь остается на площадке на высоте 7,2 тыс. м над уровнем моря. Еще несколькими днями ранее на пике Хан-Тенгри в Киргизии погиб российский альпинист Алексей Ермаков.

В посольстве сообщали, что вывоз тела Ермакова покроет страховка. В случае с пермскими альпинистами был объявлен сбор средств Пермской школой альпинизма, в том числе на оплату вертолета и поисково-спасательных работ.