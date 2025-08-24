Маршрут выходного дня: что посмотреть в Щелыково

Найти ещё одно место со столь потрясающими пейзажами, как те, что окружают усадьбу Щелыково, просто невозможно. Щелыково в Костромской области настолько великолепно, что Александр Николаевич Островский сравнивал его с лучшими местами Швейцарии и Италии. Местная природа пленила драматурга, здесь он жил, работал, принимал гостей и нашел свой последний приют. Сейчас музей-заповедник А. Н. Островского также притягивает своей природной красотой, чистым воздухом, умиротворением и располагает к прогулкам, за которыми можно с удовольствием провести целый день. Рассказываем про самые главные достопримечательности Щелыково.

Щелыково

В начале XVII века эти места находились в составе вотчины бояр Годуновых. В 1650 году они были проданы Василию Ивановичу Кутузову. В 1678 году здесь была основана усадьба. Во второй половине XVIII века при Фёдоре Михайловиче Кутузове был возведён каменный усадебный дом и разбит ландшафтный парк, а в соседнем селе Бережки построена каменная церковь Святителя Николая. После смерти Ф. М. Кутузова усадьба начала приходить в упадок, и в 1847 году Щелыково было продано с торгов. Покупателем стал Николай Фёдорович Островский, отец Александра Николаевича Островского. В 1867 году Александр Николаевич вместе с братом Михаилом выкупили имение у мачехи. Драматург стал проводить в Щелыкове по несколько месяцев. Здесь он работал над пьесами «Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница». После национализации в 1918 году в доме А. Н. Островского размещался волостной совет, а затем детский приют. В 1923 году было принято решение организовать в усадьбе Щелыково государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского. Для входа в дом Островского и другие здания музея нужно приобрести билет. Вход в парк свободный.

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Щелыково 400 км пути по трассе М-7, после Владимира поворачивайте в сторону Суздаля. По дороге можно посетить Иваново, Шую, Дунилово, Вичугу, Кинешму. От Костромы до Щелыково 100 км.

Дом А.Н. Островского

Сердце усадьбы Щелыково - дом А.Н. Островского. Именно в этом доме жил драматург, когда приезжал в Щелыково. Деревянный дом на высоком кирпичном цоколе построен стиле классицизма, его цвет изящно контрастирует с белыми колоннами и балюстрадами террас. Строение одноэтажное, а с северной стороны есть антресольный этаж, поэтому с севера здание выглядит двухэтажным. В комнатах размещена мемориальная экспозиция, воссоздающая обстановку в годы жизни драматурга. Особенно ценными являются вещи Островского и его семьи. Вы можете увидеть столовую, гостиную, кабинет, библиотеку и пр.

Голубой дом

В начале XX века в Щелыкове по инициативе дочери драматурга М.А. Островской-Шателен была создана новая усадьба. Центром её стал Голубой дом с фигурными наличниками на окнах и такими же балюстрадами террас, балконов и крылец, возведённый в 1903-м в стиле модерн из разобранного гостевого дома по собственному проекту Марии Александровны. Голубой дом можно посетить с 1 декабря по 31 марта, когда здесь открыта Резиденция Снегурочки. В остальное время домом можно полюбоваться снаружи.

Парк усадьбы Щелыково

Усадьба Щелыково расположена на берегу реки Куекши, изрезанном многочисленными живописными оврагами. Вся усадьба – это, по сути, большущий живописный парк. Усадебный парк был заложен первыми владельцами Щелыкова Кутузовыми в середине XVIII века, а три поколения семьи Островских сделали его еще краше. При Островских пейзажный парк с элементами регулярной планировки делился на Верхний и Нижний. По парку проложили грунтовые дорожки, в самых красивых местах поставили скамейки, возвели беседки и мостики. Сейчас парк ухожен и наполнен петляющими эко-тропами. Гулять здесь и любоваться живописными видами – одно удовольствие!

Излюбленное место посетителей Щелыкова - обрыв, где во времена Островского располагался Гостевой дом. Открывающийся отсюда великолепный панорамный вид на заливной луг, пойму извилистой речки Куекши и пруд с островком – главное украшение парка.

В усадебном парке установлен памятник А.Н. Островскому.

Дом Соболева

Соседнее с Щелыковым село Николо-Бережки на протяжении нескольких поколений было связано с семьей Островских. Александр Николаевич дружил с селянами, и одним из них был Иван Викторович Соболев, столяр-краснодеревщик. Соболев часто бывал у Островских, изготавливал по их заказам мебель, ремонтировал её и учил Островского столярному делу. Сейчас в доме Соболева размещается этнографическая экспозиция «Быт и традиции наших предков», где представлены промыслы, ремёсла, быт и традиции крестьян XIX века. Пешеходная тропа от усадьбы Щелыково к Николо-Бережкам проходит через глубокий живописный овраг с деревянными лестницами и мостиком. Также к Николо-Бережкам можно проехать на автомобиле, но уже другой дорогой.

Никольская церковь

Никольский храм в Николо-Бережках был построен в 1792 году. В храме два этажа: нижний - зимний, верхний - летний. Внешний облик Никольской церкви и её внутреннее убранство сочетают в себе несколько художественных стилей: от барокко до классицизма. С южной стороны храма за невысокой кованой оградой находится фамильное захоронение Островских. Здесь похоронены сам драматург, его отец, жена и дочь. Никольский храм является частью музейного комплекса, поэтому перед его посещением нужно приобрести входной или экскурсионный билет в кассе. Во время богослужений вход в храм свободный.

Литературно-театральный музей

В 1973-м, в год 150-летнего юбилея со дня рождения А.Н. Островского, на территории музея-заповедника был открыт Литературно-театральный музей, где проходят стационарные и временные выставки. Литературно-театральный музей находится напротив главного входа в государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского.

Suzuki Baleno

В путешествие в усадьбу Щелыково мы отправились на Suzuki Baleno. Это машина 2023 модельного года с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил с четырёхступенчатым автоматом. Здесь аккуратный салон, удобные сиденья, проекционный дисплей, камера заднего вида. Автомобиль переднеприводный. Оптимальная крейсерская скорость Baleno - это 90-120 км/ч, что идеально для загородных поездок, в том числе по автомагистралям. Baleno выглядит весьма компактно и по габаритам ощущается также, у него плавный ход и приятная управляемость, он отлично проходит повороты. Багажник у автомобиля весьма вместительный, но будьте готовы переносить вещи через высокий борт. Места для пассажиров на втором ряду достаточно, так что в путешествие на Suzuki Baleno можно отправиться всей семьей или с друзьями.