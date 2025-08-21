Разработан турмаршрут «К северному сиянию»

В Мурманской области разработали турмаршрут «К северному сиянию»
В Мурманской области запустят туристический маршрут «К северному сиянию». Он будет доступен в октябре.
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Маршрут соединит Москву с самыми живописными городами Русского Севера. Продолжительность путешествия составит пять дней.
Сезон северного сияния в Мурманской области уже начался.
Ранее сообщалось, что ХМАО в числе 25 регионов признали перспективным для международного туризма.