Разработан турмаршрут «К северному сиянию»

В Мурманской области запустят туристический маршрут «К северному сиянию». Он будет доступен в октябре.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Маршрут соединит Москву с самыми живописными городами Русского Севера. Продолжительность путешествия составит пять дней.

Сезон северного сияния в Мурманской области уже начался.

Ранее сообщалось, что ХМАО в числе 25 регионов признали перспективным для международного туризма.