Россияне массово столкнулись с трудностями с возвращением домой

Возвращение из отпуска в конце августа редко проходит гладко: задержки рейсов, пробки и острая нехватка билетов превращают дорогу домой в настоящее испытание. Именно в это время все стремятся вернуться к началу учебного года — родители с детьми, студенты, преподаватели и сотрудники вузов.

Навстречу им движутся те, кто сумел выбраться в отпуск только к концу лета. В итоге все оказываются в одной ситуации: кто-то часами ждёт самолёт или поезд, а кто-то стоит в автомобильных заторах на трассах. Билетов почти не найти, и пассажирам остаётся лишь терпеливо ждать, чтобы не потерять заветное место.

Опытные путешественники делятся советами в чатах: стоит чаще проверять онлайн-сервисы продажи билетов, где иногда появляются свободные места на ближайшие дни. Автомобилистам рекомендуют объезжать Крымский мост через Новороссию: там новая дорога, быстрый досмотр и нет лишних ограничений. Тем же, кто возвращается из Краснодарского края и Ставрополья, советуют не торопиться: лучше опоздать, чем рисковать в аварийной ситуации.

Такой период конца лета — всегда проверка на терпение и осторожность, и главное здесь не скорость, а благополучное возвращение домой.

