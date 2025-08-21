Устрашающее нашествие медуз засняли в России

Устрашающее нашествие медуз в крымском городе Керчь попало на видео. Его опубликовало издание TourDom в Telegram-канале.

© unsplash

На кадрах с популярного российского курорта видно, что морские животные заполонили всю бухту. В море не видно участка, в котором не было бы медузы.

Укус морского животного может вызвать рвоту, высокую температуру, головокружение, сыпь и волдыри. Симптомы различаются в зависимости от вида медузы. В Крыму в основном обитают корнероты и аурелии, они не представляют опасности для жизни человека.

Ранее российские туристы пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах Туниса. Из-за опасных морских животных соотечественники не решались заходить в воду.