РЖД запустит новый тур по городам Золотого кольца

РЖД запустит новый туристический поезд из Северной столицы по городам Золотого кольца. Однако некоторых участников рынка смутила и стартовая точка и сам маршрут.

© РИА Новости

«Мне кажется – это сомнительный железнодорожный маршрут и по концепции, и по стартовой точке», – пишут СМИ со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

Первый рейс поезда по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Кострома – Владимир – Санкт-Петербург запланирован на 20 февраля 2026 года, уточняет издание «Деловой Петербург». Путешественникам обещают знакомство с древней архитектурой, нулевым километром Золотого кольца, родиной Снегурочки и историческим центром Владимира.

