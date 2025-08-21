Сколько будет стоить отдых на пляже в России этой осенью

Стоимость туров на российские морские курорты предстоящей осенью варьируется в пределах 85-95 тыс. рублей на неделю без учета дороги, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В целом в 2025 году на осенний отдых на популярных направлениях без учета стоимости дороги к месту отдыха россиянам придется потратить: около 85-95 тыс. рублей на тур на море (семь-восемь ночей), около 90 тыс. рублей на отдых в загородном отеле в Подмосковье (пять ночей), около 140 тыс. рублей на санаторий в Кавминводах (10 ночей), около 45 тыс. рублей на экскурсионный тур в Санкт-Петербург (три-четыре ночи)»‎, — говорится в сообщении.

По оценкам туроператоров, цены на осенние туры по России за год выросли в среднем на 10-20%. Туры с перелетом подорожали немного больше - на 15-20% и более.

«При этом надо учесть, что в ноябре цены в Кавминводах падают в среднем на 15%, в Сочи - на 10% по сравнению с сентябрем»‎, — отметили в АТОР.

В Pegas Touristik замечают также, что в 2025 году очень заметен рост цен на отели в Калининграде и Санкт-Петербурге в октябре.