ХМАО вошел в топ-25 направлений для иностранных туристов

ХМАО вошел в число 25 регионов, отобранных для участия в федеральной программе «Открой свою Россию». Эксперты отметили потенциал округа для развития международного туризма, сообщает пресс-служба окружного правительства. Теперь команде Югры предстоит разработать проекты, способные заинтересовать иностранных путешественников, используя поддержку опытных менторов.

© РИА Новости

Важность инициативы подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«В прошлом году Россию посетило более пяти миллионов иностранных туристов, на треть больше, чем годом ранее. Это, в том числе результат того, что мы открываем по-новому нашу страну на мировой арене», — цитируют слова министра в telegram-канале «Югра Z Официально».

В рамках программы «Открой свою Россию» десять лучших проектов получат всестороннюю поддержку со стороны организаторов. Победителям предоставят возможность продвигать свои туристические продукты под национальным брендом Discover Russia, а также представлять их на различных туристических выставках.