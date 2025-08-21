В Приангарье закрыли популярный туристический маршрут

На острове Ольхон в Приангарье временно закрыт популярный туристический маршрут на мыс Хобой. Причиной стала непогода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

© РИА Новости

«Проливные дожди стали причиной закрытия закрыть маршрут Прибайкальского национального парка "Север острова Ольхон" для посещения туристов», – сообщили в пресс-службе.

В дирекции «Заповедное Прибайкалье» отметили, что решение принято в целях безопасности людей, а также для сохранения природных комплексов. Маршрут будет открыт для туристов, как только погодные и дорожные условия улучшатся.

Напомним, куда можно съездить в Иркутской области, если на озеро Байкал совсем не хочется и есть желание походить.