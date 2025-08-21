Поезда в Крым и обратно серьезно отстают от графика

Семь поездов «Таврия» следуют с серьезным опозданием из-за чрезвычайного происшествия на железной дороге в Воронежской области. Задерживаются составы в Крым и обратные. Информацию об этом подтвердил перевозчик, компания «Гранд Сервис Экспресс».

© tourdom.ru

Причиной сбоя в движении стало падение беспилотного летательного аппарата на железнодорожную инфраструктуру утром в четверг. Инцидент произошел на перегоне между станциями Россошь и Сохрановка, что привело к прекращению электроснабжения контактной сети на участке возле станций Журавка и Райновская. Несмотря на то что движение поездов было позднее восстановлено, произошел значительный сдвиг графика.

Наиболее серьезная задержка – в 5 часов – ожидает пассажиров поезда № 068 Москва – Симферополь, отправившегося 20 августа. Рейсы № 007 Санкт-Петербург – Севастополь и № 163 Москва – Феодосия задерживаются на полтора часа. Поезд № 92 Москва – Севастополь следует с часовым опозданием.

Со стороны полуострова также зафиксированы задержки. Состав № 28 Симферополь – Москва опаздывает на 3 часа, поезд № 164 Феодосия – Москва – на 2, а рейс № 18 Симферополь – Москва – на полтора.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» отметили, что время задержки в пути может корректироваться.