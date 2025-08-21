Отель возмутил турагентов скидками для туристов

В туркомпаниях сталкиваются с тем, что некоторые российские отели предлагают туристам на своих сайтах цены ниже, чем при заказе через туроператора или турагента.

В тг-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0» турагент привел пример. Для себя и коллег он планировал поездку в популярный экоотель «Велес» во Владимирской области. Выяснилось, что при заказе размещения ранее чем за 30 дней до заезда для физлиц действует дисконт в 15%.

«Для агентов стоимость дают без учета скидки», – написал представитель розницы. Это указано и на сайте гостиницы: «Скидка по акциям предоставляется только при прямом бронировании».

Особые цены для физлиц – история не новая, отмечают в туроператоре «Алеан».

«Подмосковные отели всегда ориентировались на прямого клиента, в других регионах с такой проблемой мы начали сталкиваться системно около 9 лет назад», – говорит коммерческий директор Оксана Булах.

«Краткосрочные последствия могут быть хорошими – продажи вырастут, – допустил гендиректор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. – А в долгосрочной перспективе гостиница разрушает отношения с партнерами, в итоге у нее останутся только прямые туристы, а они могут и не прийти. Не всем отелям удается загружаться через единственный канал продаж».

Основная задача для любого объекта размещения – обеспечить загрузку в течение всего года, а не только в высокие даты, уверен Дмитрий Богданов, председатель экспертного совета Ассоциации отельеров AMOC.

«Если отель хочет хороших результатов в целом по году, ему надо научиться работать с туроператорами и турагентами, а для этого – избегать скидок. Важен паритет цен во всех каналах продаж для конечного клиента».

Редакция направила запрос в отель «Велес», ответ пока не поступил.

Ранее TourDom.ru писал, что накануне летнего сезона некоторые санатории не принимали заказы от турагентов и туроператоров. В частности, продажи через партнеров приостановил санаторий «Солнечный» в Кисловодске, прямые бронирования при этом продолжались.