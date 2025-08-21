В ГД планируют поднять сумму ваучера на питание

В России может существенно вырасти размер компенсации на питание для пассажиров, столкнувшихся с задержками рейсов. С инициативой увеличить сумму ваучера до 1000 руб. выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, направив соответствующее обращение на имя министра транспорта.

© РИА Новости

Парламентарий акцентирует внимание на участившихся случаях срыва полетного расписания, в том числе по вине перевозчиков, например, из-за технических неисправностей воздушных судов. Действующими правилами предусмотрено, что при задержке рейса на 4 часа и более авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием.

Тем не менее на практике эта норма чаще всего исполняется путем выдачи ваучеров в кафе аэропорта. Однако их номинал, обычно составляющий от 450 до 700 руб., по мнению пассажиров, является недостаточным с учетом завышенных цен в зонах терминалов.

В связи с этим предлагается законодательно установить единый для всех авиакомпаний минимальный порог в 1000 руб. с дальнейшей ежегодной индексацией этой суммы. Данная мера призвана гарантировать право пассажиров на полноценное питание в случае возникновения непредвиденных обстоятельств во время путешествия.