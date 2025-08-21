До конца лета туристам не уехать из Крыма на поезде в Москву и Петербург

Выбраться из Крыма в Москву и Петербург на поездах до конца лета не получится – когда мы проверяли наличие билетов в системе бронирования, нашли всего две свободные полки. Завтра, например, в наличии одно нижнее место в плацкарте из Керчи до столицы за 5635 руб. Кому-то повезет или уже повезло. А еще есть вариант махнуть в люксе до Адлера, а уже оттуда самолетом. Но за 104 тыс. руб. на это решится далеко не каждый.

Полегче обстановка с билетами с 5 сентября. В этот день есть 6 свободных верхних полок в купе на поезде № 018 Симферополь – Москва – по 15 093 руб. В последующие дни вариантов больше – например, 7 сентября в наличии 100 мест. Но разнообразием предложение не отличается – только верхние полки в купе от 13 750 руб. 8 сентября билеты можно приобрести на все 6 поездов из Симферополя в столицу, есть даже единичные варианты в плацкартных вагонах – от 6150 руб.

Однако 10 сентября число свободных мест снова резко уменьшается, на 12, 13 и 14 сентября все распродано. Ситуация становится более благоприятной для пассажиров с 16 сентября, когда в продаже после долгого перерыва появляются нижние места.

Похожая ситуация и с маршрутом из Евпатории, откуда в Москву следует один поезд. Самая ранняя дата, когда можно уехать, – 5 сентября. Верхняя полка в купе обойдется в 15 093 руб. С 14 сентября свободных мест много, в том числе в плацкарте – от 6150 руб.

Альтернативой ж/д транспорту могут быть поездки только на автомобиле или автобусе. Можно добраться, например, до Сочи на такси (от 6456 руб. в классе эконом) и уже оттуда отправиться в Москву. Правда, уехать на поезде, как писал TourDom.ru, будет проблематично – в Москву уже нет мест на 24, 26, 29 и 30 августа. Билет на самолет в ближайшие дни будет стоить от 15,3 тыс. руб.