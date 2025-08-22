Почему случилось столпотворение на Павелецком вокзале

Скопление людей на Павелецком вокзале столицы объяснили одновременным массовым прибытием поездов дальнего следования и электричек. Об этом рассказали РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

© Lenta.ru

Так, утром 22 августа множество пассажиров столпились на вокзале. Сотрудники информировали их обо всех выходах на парковку для вызова такси. Кроме того, были размещены дополнительные навигационные указатели.

Ранее десятки поездов вернулись к расписанию после задержек, вызванных атаками беспилотников на регионы России. На данный момент с опозданием следуют 50 российских поездов, 59 — ввели в график.