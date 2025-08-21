Телескопы и частицы звезд: как проникнуться космосом на Северном Кавказе

Увидеть обсерваторию в горах или, наоборот, глубоко под землей, заглянуть на карбоновый полигон — это не сюжет фантастического фильма, а научный туризм на Северном Кавказе.

© РИА Новости

Карачаево-Черкесия

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук проводит экскурсии с апреля прошлого года. Разумеется, записываться на них стоит заранее. Для того чтобы начать увлекательное путешествие к звездам, нужно приехать в поселок Нижний Архыз. А дальше вас ждет насыщенная программа. В распоряжении обсерватории есть несколько телескопов, и два из них успешно показывают туристам: БТА (Большой телескоп альт-азимутальный) и радиотелескоп РАТАН-600. Первый — крупнейший в Евразии, а второй — в мире!

Помимо этого, в Нижнем Архызе есть Музей историко-культурного наследия САО РАН, в котором можно узнать много интересного об истории этих мест и народов, населявших их в различные эпохи, познакомиться с предметами культуры и быта. Продолжая историческую тему, посетите Нижне-Архызское городище — памятник архитектуры, относящийся к X—XII векам. Подумать о высоком можно в планетарии, во время просмотра фильма об устройстве нашей вселенной.

Кабардино-Балкария

Баксанская нейтринная обсерватория обращена к звездам, но уходит далеко под землю. Свою работу она начала в 1970-х и была первой подземной лабораторией такого масштаба (сегодня в мире таких всего две). Расположена обсерватория в Баксанском ущелье, неподалеку от поселка Нейтрино, где и проживает большинство сотрудников. Глубокие штольни, в которых прячется сложное оборудование, прокладывали в свое время метростроители из Баку.

Ученые обосновались внутри горного массива Андырчи не просто так, а чтобы укрыться от фонового космического излучения, мешающего изучению частиц нейтрино. Оборудование БНО позволяет проводить исследования на стыке фундаментальной физики, астрофизики и геофизики. Например, находясь в лаборатории, ученые с помощью германиевого нейтринного телескопа могут наблюдать за процессами, аналогичными тем, что происходят внутри Солнца.

Ехать сюда стоит по предварительной договоренности — туристов в обсерватории ждут по выходным, чтобы экскурсия не мешала работе ученых. Об обсерватории рассказывают, как правило, сами ее работники.

Чечня

Свой научно-популярный маршрут есть и в Чечне. Стартует он в вузе, чья история охватывает вековой период, — Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика М. Д. Миллионщикова. В ГГНТУ шесть научных центров, с некоторыми из них туристов знакомят подробно, а в технопарке университета есть самый настоящий робот по имени Ботсагур. Благодаря обучающим его студентам робот говорит на нескольких языках, включая чеченский.

Помимо этого, в Чечне есть карбоновый полигон WayCarbon, занимающийся переработкой углекислого газа и мониторингом климатических процессов. Один из участков работает на базе ЧГУ им. А. А. Кадырова, центральная площадка находится совсем рядом с озером Кезеной-Ам и древним селением Хой. А в Инжиниринговом центре «Карбон» Чеченского государственного университета путешественникам могут рассказать об агробиотехнологиях и фитофизиологии. Еще один участок карбонового полигона — «Ханкала-Кампус» неподалеку от Грозного работает уже на базе ГГНТУ, развивает проект НИИ геоэкологии и природопользования. Маршрут экскурсии включает в себя не только научные объекты, но и местные достопримечательности, так что это путешествие обещает быть не только интеллектуальным, но и ярким.

Дагестан

«Махачкала научная» — так называется экскурсия по столице Дагестана. И снова отправная точка — это вуз, на этот раз — Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова. При нем есть учебно-опытное хозяйство, ветеринарная клиника. А еще при университете работает студенческая сыроварня «Мишель» — на ней тоже можно побывать и узнать, как дагестанские студенты научились изготавливать сыр по французским и итальянским технологиям, и понаблюдать за процессом.

Следующий пункт маршрута — Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН с Музеем археологии и этнографии, в котором представлена весьма разнообразная и интересная экспозиция, а также Рукописный фонд и архив. Здесь можно в прямом смысле этого слова прикоснуться к истории.

В Дагестанском государственном университете путешественникам покажут несколько кластеров Инновационно-технологического комплекса. Разброс тем впечатляет — от аддитивных технологий до экологии и биологии. Завершается экскурсия самым что ни на есть звездным образом — в университетском планетарии. Кстати, это единственный планетарий на базе высшего учебного заведения в СКФО.