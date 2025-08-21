Когда во Владивостоке туристов будут возить на лайнере

Тема возрождения советского наследия в форме морских круизов на Дальнем Востоке, робко озвученная во Владивостоке еще на Саммите АТЭС в 2012 году, а затем вылившаяся чуть ли не в прямое поручение Путина то ли на 1-ом, то ли на 2-ом ВЭФе правительству Камчатки закупить два пассажирских парохода, похоже будет озвучена снова уже на юбилейном ВЭФ №10, сообщает DEITA.RU.

© РИА Новости

Поручение главы государства прошлых лет как-то само собой забылось – пароходы у камчадалов так и не появились, по крайней мере те, на которых возят туристов. Зато вот теперь на круизах между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским вполне возможно задействуют самый настоящий лайнер. Об этом ИА DEITA.RU рассказала участник круглого стола по вопросам реализации проекта «Тихоокеанский туризм» межрегиональной рабочей группы по развитию круизного туризма на Дальнем Востоке комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм» Дарья Гусева.

«В море выйдет современный лайнер длиной до 200 метров и с осадкой не более 7 метров, что позволит заходить в ключевые порты региона. Судно рассчитано примерно на тысячу пассажиров, а маршрут соединит Владивосток, Сахалин и Камчатку», – сказала Дарья Гусева.

При этом, какое именно будут использовать судно она пока не раскрыла, лишь добавила, что речь не идет о научных судах, которые уже несколько лет используют в формате экспедиционных туров с элементами экстрима для небедных отдыхающих.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко, одновременно возглавляющий межрегиональную рабочую группу по развитию круизного туризма, отметил, что уже проделана большая подготовительная работа по открытию круизной линии между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским.

Полная презентация проекта пройдет на Восточном экономическом форуме. Однако уже сейчас известно, что сформированы основные параметры круиза. Так, генеральный директор компании-оператора «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент» Игорь Глухов рассказал, что круиз будет длиться 10 дней. Маршрут стартует во Владивостоке, с заходами в Корсаков, Южно-Курильск, Кунашир, Итуруп и Северо-Курильск. Конечной точкой станет Петропавловск-Камчатский, откуда также можно будет отправиться в обратное плавание.

Отдельно прорабатываются варианты рейсов с посещением Командорских островов и острова Тюлений. Обеспечить стабильную навигацию планируется в летний сезон с мая по сентябрь.

Отметим, что на сегодняшний день в стране довольно много предложений на речные круизы, в особенности по Золотому кольцу. Также есть морские круизы, которые стартуют из Сочи на лайнере Astoria Grande, и проходят по Черному и Средиземному морям. Стоимость круиза начинается от 70 тысяч рублей за 5 дней и 4 ночи по Черному морю с заходом только в Турцию. Если маршрут включает греческие острова (11 дней/10 ночей), то его стоимость начинается от 170 тысяч рублей. По мнению опрошенных DEITA.RU экспертов стоимость владивостокских в озвученном выше формате круизов едва ли будет ниже тех же 170 тысяч на человека.

А что же с лайнерами? Есть версии, что подходящее судно может быть зафрахтовано в Китае. Но вот, по данным портала «Круизинформ», российская компания ООО «Судоходная компания «Аквилон», зарегистрированная в Москве и принадлежащая частным лицам, приобрела лайнер Astoria Grande. По данным их сайта, они также выступают генеральным агентом по продажам круизного лайнера. Кстати, по техническим характеристикам Astoria Grande вполне подходит под заявленные выше для дальневосточных круизов показатели: длина – 193 метра, осадка – 6 метров, пассажировместимость – 1365 человек.

Стоит отметить, что морские круизы в формате экспедиционных туров по Дальнему Востоку с элементами легкого экстрима в виде дайвинга и высадки на моторных лодках на острова стартовали еще в июле 2022 года. Организовали их из Владивостока на судне ледового класса «Академик Шокальский». Предлагаются различные маршруты, включающие в том числе острова Аскольд и Петрова, Лазовский и Сихотэ-Алинский заповедники, мыс Четырех скал, бухту Владимира и остров Монерон. Стоимость шестидневного тура стартует с 400 тысяч рублей, а в зависимости от конкретной программы может приближаться к миллиону. При этом условия размещения достаточно аскетичны, ведь судно – не специализированный пассажирский лайнер, а «научник». Правда организаторы обещают незабываемую атмосферу настоящей экспедиции и всамделишного мишленовского повара.

Есть и настоящий криминал в истории с возрождением круизного туризма из Владивостока. Предполагалось, что перегнанный в 2012 году для использования в качестве гостиницы для гостей Саммита АТЭС пассажирский паром «Георг Отс» в дальнейшем выйдет на региональные круизные линии. Но, что называется, не сложилось.

Судно было передано на краевой баланс, и депутаты приморского парламента даже выделили 200 миллионов рублей на его переоборудование до мировых стандартов. К слову, на тот момент эта сумма превышала расходы на приобретение жилья для детей-сирот – 127 миллионов. Только вот после Саммита АТЭС паром просто потерялся.

Позже выяснилось, что в декабре 2012 года паром был тихонечко передан в аренду ООО "Техноморин". Потом вдруг в доке судоремонтного завода в Славянке, где стоял «Георг Отс» случилась какая-то странная авария - плавдок утонул, а паром нет. Но материализовалось судно в одном из китайских портов, где якобы ремонт должен был быть закончен.

Но фактически речь шла не о продолжении ремонта, а банальной продаже «первого приморского круизного лайнера» на металл. Именно к такому выводу пришло следствие. Силовики выяснили, что экс-директор компании арендатора вместе с тогдашним главой КГУП «Госнедвижимость» Василием Буровым и гражданином Китая Цзоу Фусином просто решили «угнать» пароход за границу и продать.

Остается надеяться, что, хотя бы юбилейный ВЭФ поставит оптимистичную точку в небанальной истории приморского круизного бизнеса.