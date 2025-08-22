Янтарь, кошки и марципан: чем удивляет Калининградская область

Калининградская область уже давно входит в число самых популярных направлений внутреннего туризма в России, устойчиво привлекая как любителей неспешных прогулок, так и активных путешественников, увозящих яркие впечатления.

© ТАСС

В омываемый Балтийским морем западный регион России, находящийся между Литвой и Польшей, в последние годы на смену возрастным гостям устремилась молодежь. Новые маршруты, разнообразные квесты, фестивали и молодежные мероприятия, активное продвижение туристических продуктов в социальных сетях способствуют омоложению турпотока.

Средний возраст людей, которые едут в Калининград, составляет 40 лет, растущая группа — активные туристы 25–35 лет. Часто они приезжают на неделю-две, иной раз совмещая отдых и дистанционную работу. Сместились и предпочтения. Сегодняшние туристы посещают регион не только ради пляжей или архитектуры — их интересуют сырные, винные гастротуры, необычные экскурсии, часто вдали от проторенных дорог, фотогеничные места.

Если говорить о географии, то лидерами по количеству приезжающих являются Москва и Санкт-Петербург, а также средняя полоса России — Ярославль, Нижний Новгород, Казань. Кроме того, растет интерес жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Прилетая или приезжая в Калининград и далее, путешествуя по области, турист попадает в один из самых необычных российских регионов с европейской архитектурой, прусскими замками, брусчаткой, уникальной янтарной энергией, балтийскими пляжами. В столице янтарного края утром можно гулять вдоль колоритных фахверковых домов, почувствовать дух старого Кёнигсберга, а вечером вернуться и в хрущевку с видом на немецкую кирху. Это все составляющие городского пейзажа, контрастного, но создающего удивительный культурный рельеф.

Окунувшись в историю и местный колорит

Туристки Марина и Екатерина приехали из Амурской области.

«Давно хотелось посмотреть Калининград, есть родственники мужа в этом городе. Здесь уже третий день, будем две недели, неделю — в Калининграде, неделю — в Светлогорске, хотим еще на море побыть, сняли квартиру»‎, — рассказывает Марина.

Женщины вышли из Музея янтаря, расположенного в крепостной башне "Дона" на берегу Верхнего озера. Они приехали с детьми — подростками, которые в этот день гуляли по городу самостоятельно. По словам женщин, дорога в Калининград была долгой.

«До Хабаровска ехали поездом, затем через 8 часов летели до Москвы, а потом в Калининград»‎, — поясняет Екатерина.

Они уже успели побывать в Музее Мирового океана на Набережной Петра Великого, в Кафедральном соборе на острове Канта, сходили с детьми в зоопарк. Программа у них насыщенная, если не хватит времени посмотреть все, что намечали, то планируют приехать в следующий раз.

Молодые люди, приехавшие из Москвы в Калининград на пять дней, также охотно поделились впечатлениями — посетить самую западную точку России было их давней мечтой.

«Очень хотели посмотреть достопримечательности. Здесь особая архитектура, исторические места, увлекательные музеи. Съездили в Светлогорск, Зеленоградск. Все понравилось. Море и классная атмосфера. Много кафе, ресторанчиков. Местные кулинары очень вкусно готовят балтийскую рыбу, строганину, цеппелины»‎, — отмечают они.

Молодежь особенно привлекают такие активности, как велопрогулки вдоль Куршской косы, SUP-серфинг, рыбалка, туры по фортификационным объектам и бункерам. А дегустации янтарного пива и местных деликатесов приятно дополняют впечатления.

Между историей, балтийским ветром и местной кухней

Руководитель Туристского информационного центра (ТИЦ) Калининградской области Галина Офицерова рассказывает, что за 15 лет работы к ним обратилось более 354 тыс. туристов. Они встречали гостей с пяти континентов, из более чем 90 стран и 400 российских городов, однако география туристических потоков постоянно меняется.

«Раньше в центре чаще можно было услышать немецкую или английскую речь, сегодня преобладают гости из самых разных уголков России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Калининградская область стала по-настоящему всероссийским направлением»‎, — подмечает она.

Но при этом интерес иностранных путешественников не исчез — в стенах центра по-прежнему звучат вопросы на иностранных языках.

Она также отмечает, что в Калининград едут люди всех возрастов — молодежь, семьи с детьми, люди серебряного возраста.

«Пользуются спросом велопрогулки из Светлогорска в Зеленоградск и обратно, прогулки по Куршской косе. Распахнул свои двери для гостей замок Нойхаузен. Появились новые музейные экспозиции и иммерсивная экскурсия в замке Тапиау. Открыл свои двери филиал Третьяковской галереи»‎, — говорит Офицерова.

Руководитель регионального ТИЦ обращает внимание на то, что турист в Калининградской области ищет и находит аутентичность, атмосферу, гастрономию и комфорт.

«Привлекают узкие брусчатые улочки, черепичные крыши, маленькие курортные города, органные концерты в кирхах, прогулки по бесконечным песчаным пляжам. Ну и, конечно, вкусная еда! Помимо множества гастрофестивалей и стрит-фудов, кафе и рестораны области предлагают в своем меню блюда балтийской кухни. Блюда, приготовленные из локальных продуктов. А это история про новые вкусы и новые впечатления»‎, — добавляет Офицерова.

Своих друзей и гостей она обычно, помимо побережья, возит на восток области — направление менее очевидное, но удивительно богатое по содержанию. Это Гусев, Нестеров, Черняховск, Озерск и другие города с интересной архитектурой, глубокими историческими корнями и своей уникальной атмосферой.

Там нет столпотворения, зато есть возможность неспешно погулять, открыть для себя малоизвестные музеи, старинные кирхи, уютные маршруты выходного дня.

«Нравится возить гостей в Советск и Неман. С обязательным посещением Музея Тильзитского мира, спектаклей в Тильзит-театре (театр "Молодежный" — прим. ТАСС) и дегустациями сыров в замке Рагнит»‎, — добавляет Офицерова.

Что касается нынешнего туристического сезона, то, по ее словам, он ровный. Если, конечно, не считать сюрпризов, которые преподносит погода в виде дождя. При этом она отмечает, что туристов погода не пугает. Как говорят в Калининграде: "Не нравится погода? Подожди 15 минут". И это работает.

Зеленоградск — город кошек

Руины замков, крепости с военно‑исторической биографией, форты и музейные экспозиции — это все захватывающие точки притяжения для любителей истории. Но в регионе есть и другие атмосферные места с необычными экскурсиями и достопримечательностями.

Курортный Зеленоградск, который до 1945 года принадлежал Восточной Пруссии и носил название Кранц, привлекателен сохранившейся до наших дней немецкой застройкой. Он также подходит для прогулок по набережной — балтийский ветерок остужает, отвлекает от суеты и заставляет остановиться и полюбоваться закатом.

Но особенно в этом городе туристов привлекают его пушистые обитатели. Зеленоградск уже давно позиционирует себя как "город кошек", которые по-хозяйски гуляют по улицам, садятся на скамейки, "общаются" с гостями, создавая особую атмосферу и фотогеничные сюжеты. В городе установлены статуи котов, есть даже светофоры с изображениями сидящего и идущего хвостатого. Город даже нанял "котошефа" — женщину, которая кормит и ухаживает за уличными пушистиками.

А на Саратовской улице в здании бывшей водонапорной башни 1905 года постройки и высотой почти 40 м, расположился музей кошек "Мурариум". Здесь представлена коллекция из нескольких тысяч экспонатов по теме котов и кошек, собранных из разных уголков мира.

«Аудитория разношерстная, музей посещают не только родители с детьми. Это популярное место, мы известны по всей России. К нам едут, детям, конечно, интересно, но и много взрослых кошатников посещают»‎, — говорит сотрудница музея Александра.

Она отмечает, что интересна как памятник культуры и сама по себе башня, в которой расположился музей.

«Это самая большая выставка в России, более 4,5 тыс. экспонатов, посвященных кошачьему миру. Здесь пять этажей, манит еще и смотровая площадка — 24 м высотой, весь город просматривается на 360 градусов. Прекрасно видно море при любой погоде и в любое время суток, можно посмотреть на город, на закаты и рассветы, на тучи над морем и солнце. Многих и это очень захватывает»‎, — говорит Александра.

По ее словам, гостей очень много, особенно в нынешний сезон — в день приходит 1,5 тыс. человек. Приезжают со всей России, есть посетители из стран СНГ, а недавно даже была группа немцев.

«Благодаря нашим гостям коллекция пополняется, нас многие знают и присылают сюда экспонаты. Так мы развиваемся. Сама коллекция собиралась более 40 лет. Благодаря в том числе и появлению музея кошек Зеленоградск стал кошачьим городом»‎, — отмечает Александра.

Когда-то башня была в плачевном состоянии. Но владелица коллекции Ирина Клочкова ее отреставрировала, перевезла сюда свою коллекцию. Жители и администрация города идею оценили, потихоньку стали ее развивать, и в 2012 году открылся "Мурариум".

Что касается городских усатых-хвостатых, то они чувствуют себя комфортно — достаточно упитанные, не боятся людей и машин, отмечает Александра. При музее также живут настоящие коты, главный из которых рыжий Семен Семенович очень любит фотографироваться. Особенно с детьми.

«Музей кошек понравился, классный. Столько собрать в одном месте разных котов и кошечек, удивительно! Получили эмоциональную разгрузку. Мы остановились в Зеленоградске, приехали на неделю. Смотрим местные достопримечательности. Все нравится, с погодой пока везет, ходим на море»‎, — делится после фотосессии с зеленоградским котом молодая москвичка с дочкой.

Янтарь — золото Балтики

Но самая главная особенность Калининградской области, помимо прочих, — это янтарь. Здесь находится 90% мировых запасов "солнечного камня". Это не только ювелирный материал — из него делают косметику, медицинские препараты, даже декоративные архитектурные панели. Традиционно туристы везут из Калининграда украшения с янтарем, поделки из него, картины, иконы, шкатулки, разнообразные статуэтки. Их можно купить повсюду — в сувенирных лавках, в Музее янтаря и основном месте его добычи — в поселке Янтарный.

Но особо радуются туристы, когда находят камешки на побережье Балтийского моря. Собирают янтарь после шторма, когда волны выбрасывают куски "балтийского золота" на берег. Называют самые "урожайные янтарные" места — Балтийск и окрестности, Донское, Янтарный, Пионерский. Некоторые активно используют сачки, чтобы выудить золотистый камушек из прибоя. Если вдруг повезет, можно найти и необычные образцы, включая инклюзы — ископаемые остатки разных организмов или растений, попавшие в него.

Так, в прошлом году школьник, собиравший камешки на берегу моря в Балтийске после шторма, нашел кусок янтаря с застывшей доисторической осой внутри. Об этом рассказывали СМИ и в калининградском Музее янтаря, куда передал находку парень. Ученые выяснили, что этот вид осы человечеству до сих пор был неизвестен. А специалисты Янтарного комбината обнаружили в начале нынешнего года образец балтийского янтаря с иголками древней сосны возрастом 50 млн лет. На комбинате рассказали, что чаще всего добывают янтарь с включением насекомых, паукообразных, редко встречаются включения листьев папоротника, мха, бутоны цветов. А вот найти инклюз с пучком неповрежденных иголок сосны очень сложно. Среди находок, о которых также рассказывали на комбинате, например, янтарь необычной формы, напоминающий миниатюрную ступню с четырьмя пальцами. Сотрудники предприятия назвали находку "стопой гнома".

Любители могут собирать лишь мелкие фрагменты янтаря, ведь бóльшая его часть охраняется государством. Особенно это касается крупных и редких экземпляров — за добычу янтаря в коммерческих целях предусмотрен административный штраф.

Что везут из Калининградской области?

Лучший "сувенир" из любого путешествия — это, конечно, яркие впечатления, эмоции. Но вместе с ними каждый турист хочет привезти домой что-то особенное для себя и своих близких. Раньше магнитик был самым распространенным сувениром, но он уже пережил пик своей популярности.

Побродив по лавкам и магазинчикам Калининграда и других городов побережья Балтийского моря, можно найти много интересных вещиц, съедобных сувениров, которые не встречаются в других уголках России.

«Из Калининграда гости обычно увозят гастрономические сувениры: марципан, рыбу, наши местные сыры. Янтарь, как в ювелирных украшениях, так и в косметических средствах, в виде магнитиков, предметов интерьера. Все чаще спрашивают магазины одежды местных дизайнеров»‎, — рассказывает Офицерова, хорошо знающая предпочтения туристов.

Янтарь и украшения из него, статуэтки и даже необработанные камни, косметика, в основе которой янтарная кислота, — это классика сувенирной продукции Калининграда и его окрестностей. Но и миниатюрные хомлины — домовые, которых создали калининградские художники и разместили в разных уголках города, — также являются местными символами. Туристы покупают брелочки, бронзовые статуэтки с очаровательными фигурками местных домовых, считая их хорошим подарком на память из Калининграда.

Старинный прусский дух края отражают съедобные сувениры. Самым известным из них является изысканное лакомство из перетертого миндаля — кенигсбергский марципан. Его продают в виде плиток и конфет — в чистом виде или с различными наполнителями. Очень популярный и вкусный марципан можно считать отличным подарком из Калининграда.

Балтика, конечно же, известна и богатым уловом различной рыбы. Главной гастрономической достопримечательностью называют копченый угорь, его продают в удобной вакуумной упаковке, поэтому при долгих переездах он не испортится.

Туристам советуют купить и местные сыры, которые производят небольшие сыроварни по старинным прусским рецептам. Возможно, кто-то не знает, что знаменитый сыр тильзитер родом из Калининградской области. Его производство было начато в середине XIX века в городе Тильзит в Восточной Пруссии, в настоящее время это город Советск.

Чем Калининградская область так привлекает туристов?

Калининград ищет баланс между российским настоящим и европейским прошлым, вбирая в себя все лучшее, что делает его по-настоящему уникальным местом. Он вбирает в себя и прошлое, которое не хочет отпускать, и в то же время думает о будущем. Он — об уникальной живописной природе и ее загадках, о мягком комфортном климате, целебном воздухе моря. Он и о философском поиске себя на краю России, учитывая, что этот край тесно связан с выдающимся мыслителем Иммануилом Кантом.