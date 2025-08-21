Внуково запустит туристический спецрейс к Полярному кругу

У Россиян появится уникальная возможность увидеть полное лунное затмение и северное сияние, находясь в небе. Внуково и Научно-техническая гильдия «Рубежи науки» при поддержке Роскосмоса организуют для них специальный рейс к Полярному кругу.

У желающих увидеть полное лунное затмение с близкого расстояния и полюбоваться северным сиянием появилась уникальная возможность.

Научно-техническая гильдия «Рубежи науки» при поддержке Роскосмоса решила организовать спецрейс из Внуково к Полярному кругу.

На борту будут находиться ученый-астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин, а также действующий космонавт.

Поскольку ожидается, что желающих попасть на спецрейс будет немало, для полета готовят восемь самолетов.

Они вылетят из Внуково-3 вечером 7 сентября и отправятся на Северный Урал. Полная фаза лунного затмения ожидается с 20:30 по 21:53. В это время воздушные суда развернутся над Полярным кругом.

