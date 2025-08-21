В очередном городе России планируют ввести турналог

В Оренбурге могут ввести туристический налог. Проект решения об этом внесен в горсовет врио главы города Альбертом Юмадиловым.

«Налоговая база по туристическому налогу определяется как стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средстве размещения без учета сумм налога и налога на добавленную стоимость», – отмечается в пояснительной записке к проекту решения.

Поступление в городской бюджет от туристического налога в 2026 году оценивается в 8,6 миллиона рублей при налоговой ставке в 2%. В дальнейшем, в 2027 году, налог увеличится до 3%, в 2028 – до 4%, и далее достигнет 5%.

В случае одобрения депутатами горсовета проекта решения о введении туристического налога, оно вступит в силу не ранее 1 января 2026 года.

