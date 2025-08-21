«Великий русский северный путь»: что можно будет посмотреть туристам

Через регионы Северо-Запада России пройдет «Великий русский северный путь» – паломнический, историко-культурный и туристический маршрут, который соединит Новодевичий ставропигиальный женский монастырь Москвы и Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Этот масштабный проект разрабатывается в рамках празднования 500-летия Новодевичьей обители. Подробнее о том, как этот маршрут затронет регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО), расскажет «ФедералПресс».

«Великий русский северный путь» и Вологодская область

«Великий русский северный путь» призван объединить главные центры русского православия, многие из которых являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, а также православные святыни и памятники деревянного зодчества. Общая протяженность маршрута составляет около 2000 километров.

Вологда станет одним из ключевых пунктов нового национального туристического маршрута «Великий русский северный путь», о чем было объявлено на сайте правительства Вологодской области.

Губернатор Георгий Филимонов заявил, что всего маршрут охватит 10 точек.

«В том числе главные культурные и туристические жемчужины Вологодчины – Вологду, Кириллов и Белозерск. У нас множество святынь, мест силы Русского мира, которые мы обязаны хранить, оберегать и прославлять», – отметил Филимонов.

Разработкой маршрута занимаются представители Русской православной церкви (РПЦ), руководители профильных министерств и ведомств. В ходе совещания в правительстве региона обсуждались вопросы обеспечения комфортных условий для паломников и туристов, в том числе темы проживания и транспортной доступности к основным достопримечательностям.

Филимонов также подчеркнул, что регион заинтересован в создании совместных маршрутов и привлечении инвестиций для развития региона.

«Есть большой запрос на межрегиональные маршруты, и Вологодская область уже прорабатывает несколько таких направлений совместно с Москвой и Северной столицей», – отметил губернатор.

«Великий русский северный путь» и Архангельская область

В Архангельске состоялось рабочее совещание, посвященное разработке маршрута, который свяжет ключевые духовные и культурные центры Русского Севера.

В обсуждении приняли участие митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Маргарита (Феоктистова), министр культуры Архангельской области Оксана Светлова, заместитель руководителя паломнического центра Московского патриархата Яна Гальченко, а также настоятель подворья Соловецкого монастыря в Архангельске игумен Стефан (Постоляко). К диалогу также подключились туроператоры, музейные работники и представители муниципалитетов региона.

Митрополит Корнилий подчеркнул важность проекта для приобщения путешественников к духовному наследию.

«Соприкосновение со святыней всегда вызывает отклик в сердцах людей. Сегодня у нас есть возможность сделать так, чтобы о Русском Севере узнали больше людей и в России, и за рубежом. Архангельская епархия готова оказывать духовную поддержку проекту «Великий русский северный путь», – заявил митрополит.

Маршрут соединит Москву и Соловецкий монастырь, проходя через старинные храмы и монастыри, включая Антониево-Сийский монастырь, святые места региона, и предусматривает посещение музеев Архангельска и Холмогорского округа.

Настоятельница Новодевичьего ставропигиального женского монастыря игуменья Маргарита (Феоктистова) отметила: «Великий русский северный путь» – это не просто маршрут. В проекте заложена идея возрождения традиций многовекового паломничества, когда люди шли к святыням, преодолевая трудности ради встречи с благодатью».

Особенно важно, что маршрут объединит не только великие обители, такие как Соловецкий или Антониево-Сийский монастыри, но и малоизвестные святыни. Это возвращение к нашим духовным корням, добавила она.

Министр культуры Архангельской области Оксана Светлова отметила, что регион имеет успешный опыт участия в межрегиональных туристических проектах, таких как «Серебряное ожерелье России».

После утверждения концепции проекта предстоит большая работа по созданию нового туристического маршрута, его интеграции в существующую инфраструктуру и продвижению в рамках масштабного проекта «Великий русский северный путь».

«Объединение усилий государства, Церкви, бизнеса и местных сообществ позволит создать маршрут, который станет не просто туристическим продуктом, а погружением в культуру России», – подчеркнула глава ведомства.

По результатам совещания было достигнуто соглашение о совместной работе над реализацией проекта с участием Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.