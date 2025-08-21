Туристическую зону на озере Беле в Хакасии значительно расширят

Администрация Ширинского района перевела земли сельскохозяйственного назначения в категорию рекреационных территорий. На освободившихся участках планируется строительство гостиниц, пляжей и объектов туристического сервиса.

Власти Ширинского района Хакасии инициировали масштабное преобразование территорий на берегу уникального озера Беле, состоящего из двух соединенных перешейком плесов. Статус изменен для более чем 20 гектаров прибрежных земель, что позволит создать современную туристическую инфраструктуру в этом живописном уголке Сибири.

Под будущее обустройство пляжной зоны с необходимой инфраструктурой выделено 10,4 гектара, ранее имевших сельскохозяйственное назначение. Еще 10,3 гектара отведены под капитальное строительство: возведение гостиниц, точек общественного питания, площадок для проведения фестивалей и других массовых мероприятий.

Это решение продиктовано растущим турпотоком в регион, достигшим в прошлом году почти двух миллионов гостей.

Расширение рекреационной зоны на западном берегу Малого плеса озера Беле направлено на создание цивилизованных условий для отдыхающих при сохранении хрупкой экосистемы этого уникального природного объекта.