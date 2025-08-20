В работе курского Минтуризма выявили многомиллионные нарушения

Контрольно-счетная палата (КСП) Курской области выявила 10 финансовых нарушений в работе министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма региона на сумму более 113 млн рублей. Об этом сообщается в документе по итогам проверки.

"По итогам проверки законности и эффективности расходования средств, направленных в 2023-2024 годах в виде субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения, установлены 10 финансовых нарушений на общую сумму 113 387,7 тыс. рублей, выразившихся в заключении Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области соглашений о предоставлении субсидий, с последующим предоставлением субсидий, в отсутствие части документов, необходимых для заключения соглашений о предоставлении субсидий (получателями средств субсидий не представлены договоры поставки модульных некапитальных средств размещения, а также договоры их монтажа)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в работе министерства выявлены свыше 40 нефинансовых нарушений. Например, министерство не контролировало соблюдение получателями средств субсидий, порядок и условий их предоставления. Также по итогам проверки установлены два случая нецелевого использования средств на сумму более 21 млн рублей.

КСП зафиксировала ущерб бюджету в 5,5 млн рублей по проекту, который так и не был реализован. Министерство спустя пять месяцев после истечения предельного срока реализации направило уведомление получателю о расторжении соглашения в одностороннем порядке с требованием возврата средств. Но деньги на момент подготовки отчета не возвращены, исковое производство министерство не инициировало.