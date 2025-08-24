Школьники из 21 страны завершили арктическое путешествие

Международная научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний» с 66 школьниками успешно завершилась в Мурманске после путешествия на атомном ледоколе к Северному полюсу.

© РИА Новости

Международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний», организованная при поддержке госкорпорации «Росатом», завершилась в Мурманске, сообщает госкорпорация.

В этом году в экспедиции приняли участие 66 одаренных школьников из 21 страны, включая Египет, Турцию, Боливию, Китай и Казахстан. За 10 дней участники на атомном ледоколе «50 лет Победы» достигли Северного полюса, прослушали лекции ведущих учёных, провели научные эксперименты и познакомились с работой ледокола.

В рамках экспедиции прошли совместные испытания перспективных моделей планетоходов, которые Росатом и Роскосмос разрабатывают для освоения объектов Солнечной системы. Особым событием стало развёртывание на борту ледокола триколора в честь Дня Государственного флага России. Участница из Китая Алиса Ли передала экспедиции традиционный китайский свиток с изображением ледокола, символизирующий дружбу России и Китая, а ребята и капитан оставили на нём пожелания и подписи.

Капитан Руслан Сасов отметил важность экспедиции для международного обмена: «Вот уже второй год подряд мы открываем Арктику не только российским детям, но и школьникам из разных стран мира. Наш экипаж рад, что нам удалось показать участникам экспедиции Северный полюс и белых медведей. Надо видеть эмоции детей, чтобы понимать ценность «Ледокола знаний».

По словам Махмуда Саида Морси, главы отделения по радиологическим чрезвычайным ситуациям Национального центра радиационных исследований Египта и эксперта программы, для него была честью развернуть российский флаг вместе с участниками и наблюдать работу атомного ледокола. Он подчеркнул, что Египет только начинает путь в мирный атом с помощью России, строя четыре новых энергоблока на АЭС «Эль-Дабаа».

Проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию науки и технологий, поддержку талантливых детей и их профориентацию. За шесть лет его участниками стали более 400 школьников. Экспедиция прошла по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск, а её программа была разработана Корпоративной академией «Росатома».

В этом году экспедиция приурочена к нескольким юбилеям: 80-летию атомной промышленности России и 500-летию освоения Северного морского пути. Россия – единственная страна в мире с атомным ледокольным флотом, которым управляет ФГУП «Атомфлот». Сейчас в строю восемь атомных ледоколов, а сама Россия продолжает разрабатывать передовые атомные технологии и внедрять их в самые разные сферы, включая энергетику, медицину и логистику.

Юбилей атомной промышленности отмечается целым рядом мероприятий, ключевым станет международный форум World Atomic Week в Москве. «Росатом» также активно поддерживает образовательные и просветительские инициативы, создаёт базовые кафедры в вузах, реализует стипендиальные программы и способствует будущему трудоустройству молодых специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках 6-го сезона международного проекта «Ледокол знаний» в 2025 году на Северный полюс количество российских участников увеличилось вдвое, что связано с юбилеями атомной промышленности и освоения Северного морского пути.