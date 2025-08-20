Как отдохнуть в Тюмени на этих выходных

В Тюмени 23 и 24 августа пройдет выставка фотоснимков насекомых, Stand-up топовых комиков из Санкт-Петербурга и Москвы и джазовый концерт. А в Тобольске в выходные состоится «Абалак Рок Фест». Подробнее, где и как можно провести свободное время — читайте в афише URA.RU.

© РИА Новости

Фестиваль в Тобольске

22 и 23 августа в Тобольске пройдет «Абалак Рок Фест», где объединятся мощь рок-музыки с духом мото-культуры и богатством русских традиций. На сцене выступят легендарные рок-исполнители. Группа «Dругой ветер» станет одним из хедлайнеров мероприятия. Также на площадке фестиваля состоятся — мото-шоу, ремесленные мастер-классы, квесты, рок-квизы и фотосессии в тематических костюмах.

Выставки

23 и 24 августа жители и гости Тюмени могут посетить фотовыставку Егора Косина — «Приглядись: вокруг нас Малый мир!». Автор снимков предлагает взглянуть на мир насекомых по-новому — через призму фотообъектива. Выставка проходит в информационно-библиотечном центре для молодежи, вход свободный.

Мастер-классы

23 и 24 августа музейный комплекс имени Словцова приглашает всех желающих на мастер-классы «Флаг России» и «Трехцветный воздушный шар». Участники мероприятия смогут познакомиться с символикой российского триколора, узнают о значении цветов и создадут копию флага России. Начало в 12:00.

Экскурсии

23 августа в 13:00 в Театре кукол ждут всех желающих. Заслуженная артистка России Зинаида Береговая проведет для вас экскурсию по театру своей судьбы. Хранитель традиций и истории театра, мастер сцены, непосредственный участник многих театральных событий расскажет о том, что любит и чем гордится.

Театр

24 августа в 19:00 в ДК Нефтяник состоится спектакль — «Любовь по-французски, или Просто Бэби». Артисты покажут классика французской комедии — любовь, недоразумения и внезапных внуков.

Stand-up топовых комиков СПб и МСК

23 августа в 20:00 в Доме печати пройдет импровизационное комедийное шоу- Stand-up, где на разогреве выступят опытные комики Тюмени, а хедлайнерами мероприятия станут гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Игорь Еговцев — участник шоу на ТНТ- Открытый Микрофон открыто пообщается со зрителями.

Концерты

24 августа в 18:00 в музее «Усадьба Колокольниковых» пройдет концерт «Знамя моей Отчизны». Патриотическую музыку и произведения российских композиторов исполнят артисты Тюменской филармонии.

23 августа в 19:00 в тюменском драмтеатре пройдет концерт — «Джаз на все времена», где зрители смогут окунуться в мир музыки, сложившийся в результате синтеза двух культур — европейской и африканской.