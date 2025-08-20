В российских аэропортах начали выписывать штрафы таксистам

В российских аэропортах сотрудники правоохранительных органов начали выписывать штрафы нелегальным таксистам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области (Минтранс) на официальном портале.

© РИА Новости

По данным источника, проверки в воздушной гавани Шереметьево прошли после принятых 19 августа поправок в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нелегальное предложение услуг транспортных перевозок на аэродромах региона. Так, сотрудниками службы безопасности у терминалов В и С аэропорта выявлено семь таксистов-зазывал, на которых составили протоколы и оштрафовали.

Уточняется, что подобные мероприятия будут проводиться полицейскими на регулярной основе каждый день. Штрафы в Домодедово, Шереметьево и Жуковском будут составлять 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч — для должностных лиц и 50 тысяч — для юридических.

Ранее супружеская пара из России опоздала на рейс в московский аэропорт Шереметьево из-за грубости таксиста и отсудила у компании-перевозчика крупную компенсацию почти в 80 тысяч рублей. По дороге водитель грубо нарушал правила дорожного движения, а на замечания пассажиров отвечал нецензурной бранью.