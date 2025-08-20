Туроператорам разрешат не отвечать за долги турагентов

В Минэкономразвития подготовили поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые разграничивают ответственность между туроператорами и турагентами. Точнее, делают эту границу более четкой.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время участились случаи, когда турагент заключает договоры с клиентами, берет с них плату за тур, но умышленно не уведомляет туроператора о заключенных договорах и не передает деньги. В результате сложилась судебная практика, когда туроператор вынужден нести полную финансовую ответственность за действия турагента, о которых он мог не знать и от которых не получал доходов. На это, по словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, повлияло одно из решений Верховного суда РФ, который указал, что «неперечисление средств турагентом туроператору не освобождает туроператора от обязанности осуществить туристу возврат оплаченных им по договору реализации туристского продукта средств».

Новые поправки призваны поменять ситуацию.

«Законопроектом вводится прямое указание на то, что ответственность туроператора за турпродукт наступает только после полной оплаты со стороны турагента, сейчас такого указания в законе нет», – прокомментировал TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Также в новом законопроекте установлена формулировка, указывающая на разграничение ответственности туроператора с третьими лицами, которые оказывают отдельные услуги, например перевозчиками и гостиницами. Хотя принципиально, по мнению Георгия Мохова, она сложившуюся практику не изменит – в первую очередь отвечать придется в любом случае туроператору:

«Организатор путешествий по смыслу своей деятельности несет ответственность за тех, кого он привлекает для оказания отдельных услуг».

По мнению президента РСТ Ильи Уманского этот момент нуждается в дальнейшей доработке.

«Если не переименовать конкретных участников рынка – перевозчиков и так далее, кажется, что судебная практика не изменится».

Напомним, что согласно действующему законодательству турагент несет ответственность за нарушение прав туристов на стадии заключения договора о реализации турпродукта и ранее прежде всего в части предоставления достоверной информации об этом турпродукте. В новых поправках, как отметила Мария Чапиковская, перечень обязанностей конкретизируется: