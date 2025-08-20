Как в Калмыкии развивают социальный туризм для старшего поколения

В Калмыкии в рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья» начал работу проект социального туризма для пожилых людей. Первая группа подопечных Лаганского центра соцобслуживания посетила лотосовые поля и буддийский храм. Для многих участников, чей круг общения ограничен, такие поездки стали мощной поддержкой и возможностью увидеть красоты родного края.

67-летняя Надежда Манджиева, передвигающаяся с ходунками, смогла совершить незабываемую поездку к лотосовым полям и буддийскому храму благодаря новому проекту соцтуризма в Калмыкии. Для нее и еще 30 активистов клуба такие путешествия стали настоящим окном в мир, дарящим позитивные эмоции и силы для борьбы с недугами.

