На «Архызе» открыли новую экотропу

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии открыли новую тропу к реке Дукка. Маршрут длиной 7 км начинается с Дуккинской экотропы, сообщает пресс-служба курорта.

«Открыли тропу с 2 840 м. Дуккинская экотропа — старт с верхней станции канатной дороги Аполлон. Длина — 7 км в одну сторону», заявили в пресс-службе.

Путешественники во время прогулки увидят четыре природные зоны, панорамы гор Темир-Кулак, отроги Главного Кавказского хребта и хребет Абишира-Ахуба.

На сегодняшний день на Северном склоне открыты экотропы Пик Смирнова, Пихтовая и Водопад Альтаир. Также запланировано открытие экотропы по горному хребту Габулу-чат.

«Архыз» — популярный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км.