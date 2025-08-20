У Екатеринбурга появится сайт для туристов

Для Екатеринбурга создадут сайт, помогающий туристам ориентироваться в городе, выбирать досуг и планировать посещение достопримечательностей. Об этом на заседании правления Уральской ассоциации туризма рассказал директор МКУ «Столица Урала» Артем Гагауз, передает корреспондент URA.RU.

© РИА Новости

«До конца года планируем запустить сайт для туристов. Он будет отвечать всем требованиям, запросам туриста, можно будет посмотреть маршрут, где поесть», — пояснил Гагауз.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас — развивать Екатеринбург. В будущем, вероятно, в регионе также может появиться маршрут по образовательному туризму.