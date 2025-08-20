Туризм стал ключевой темой форума «Отдых Leisure 2025»

Туризм является мощным социальным механизмом, объединяющим экологию, экономику и культуру для устойчивого развития планеты. Эти вопросы станут центральными на международной выставке-форуме «Отдых Leisure 2025», которая пройдет в Москве с 10 по 12 сентября. Мероприятие соберет экспертов для выработки стратегий, направленных на безопасный и сбалансированный рост индустрии.

Ранее писали, что аэропорт Сочи и курорт «Красная Поляна» представили новый сервис для туристов. Гости отеля «Риксос Красная Поляна» теперь могут пройти регистрацию на вылетающий рейс и сдать багаж, не покидая территории отеля. Это сэкономит время и сделает трансфер в аэропорт более комфортным.

Кроме того, у побережья Хургады были замечены две китовые акулы — редкие и безобидные для человека гиганты. Это событие уже вызвало ажиотаж среди дайверов, а египетские власти рассматривают его как уникальный шанс для продвижения региона в качестве центра морского экотуризма.