Чиновники объяснили, кто вправе сопровождать россиян в турах по России

Тот факт, что туроператоры не обязаны отправлять с туристической группой сопровождающего, аттестованного в качестве гида в каждом из регионов на маршрутах по России, подтвердили в Минэкономразвития. Портал «ТурДом» получил ответ ведомства на запрос по этой теме, которую многие трактуют неоднозначно.

«Если у маршрута нет категории сложности, требующей специального сопровождения, а в обязанности руководителя тургруппы не входят одновременно три следующие функции: сопровождение, ознакомление с объектами показа и информирование, то ему не требуется аттестация гида (экскурсовода)», – разъяснил Минэк.

Иными словами, сопровождать группу может любой назначенный туроператором сотрудник. А вот проводить экскурсии для туристов на месте должен уже гид, аттестованный в соответствующем регионе.

Тревоги туроператоров были связаны с неоднозначной трактовкой ими понятия «гид (экскурсовод)» в основном туристическом законе. Многие полагали, что для экскурсионных поездок по нескольким регионам требуется выделять для тургруппы сопровождающего, аттестованного в качестве гида в каждом из этих регионов. Выполнить такое условие очень сложно, а за нарушение требования аттестации с 1 сентября предусмотрены штрафы – 150 тыс. руб. для юрлиц.

Разъяснения Минэка ставят точку в вопросе.

«Ответы, данные официальным путем органом власти, имеют доказательственное значение», – напоминает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Так что, в случае недоразумений с трактовкой законодательства в каком-либо регионе и попытками необоснованно наложить штраф, туроператоры теперь могут ссылаться на позицию курирующего туризм ведомства.

Напомним, что аттестация гидов растянулась на годы и шла с большими сложностями.