Стало известно, какие санатории выбирают россияне

Каждый восьмой турист, выбирающий санаторно-курортный отдых, предпочитает санатории Ставропольского края. Регион вошел в тройку по числу отдохнувших в санаториях России по итогам первого полугодия, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

© ТАСС

«Каждый восьмой турист, выбирающий санаторно-курортный отдых, выбирает санатории Ставрополья. Ставропольский край занял второе место в России по числу отдохнувших в санаториях по итогам первых шести месяцев 2025 года», — заявили в пресс-службе.

За первые 6 месяцев текущего года ставропольские санатории приняли 404 тыс. человек, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Номерной фонд заполнен на 65%, а доходы оказались самыми высокими по стране.

Лидером в стране по количеству отдохнувших в санаториях стал Краснодарский край. В первую пятерку также вошли Крым, Московская область и Башкортостан.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии Ставропольский край посетили порядка 4,5 млн путешественников.