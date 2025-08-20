Компаниям предложили оплачивать отдых преданным сотрудникам

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев выступил с законодательной инициативой, которая может существенно изменить подход к оплате отпусков для россиян. Парламентарий внес на рассмотрение законопроект, обязывающий работодателей выплачивать специальную премию сотрудникам, чей стаж в компании превышает 5 лет. По задумке автора, эти средства позволят работникам более уверенно планировать свой отдых без лишних финансовых затрат.

В тексте документа отмечается, что данная выплата станет аналогом так называемой тринадцатой зарплаты, которая уже практикуется в ряде организаций, но с принятием закона получит повсеместное распространение. Инициатива направлена на совершенствование механизмов поощрения граждан, добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности на протяжении длительного срока. Ожидается, что такие меры улучшат социальное самочувствие работников и синхронизируют трудовое законодательство с современными общественными запросами.

Как подчеркивает пресс-служба депутата, предлагаемая мера – это не просто разовый бонус, а действенный инструмент укрепления кадрового потенциала предприятий. По мнению Дмитрия Гусева, дополнительная финансовая поддержка станет серьезным стимулом для сохранения лояльности опытных специалистов, снизив их текучку.

Цитируя парламентария, его пресс-служба акцентирует, что многие сотрудники, годами демонстрирующие высокую отдачу, зачастую лишены возможности позволить себе полноценный отпуск из-за нехватки средств. Новая система выплат призвана решить эту проблему, сделав отдых по-настоящему доступным.