Дорога из Сочи на поезде может обойтись в 120 тысяч рублей

У туристов, отдыхающих в Сочи без обратных билетов, осталось очень мало шансов вернуться домой до 1 сентября на поезде. Например, в Москву уже нет мест на 24, 26, 29 и 30 августа. На остальные дни месяца есть по 1–2 билета в купе или СВ.

© tourdom.ru

В Санкт-Петербург отправиться без пересадок еще можно 21–23 и 25 августа, но мест тоже единицы. На остальные даты билетов нет. Более того, если принципиально уехать в определенный день, например 26 августа, то выбирать можно только из вариантов с 2 или 3 пересадками. И нужно быть готовым заплатить за это около 120 тыс. руб., так как часть пути все равно придется ехать в СВ.

С билетами на самолет ситуация гораздо проще. Они есть, и ненамного дороже места в том же купе. Так, в столицу в ближайшие дни можно выбраться прямыми рейсами с ручной кладью за 15,3 тыс.; 29–30 августа будет чуть больше: от 17,3 налегке и около 21 тыс. с багажом. В последний день лета перелет обойдется минимум в 16,5 тыс. и 19 тыс. соответственно.

В Санкт-Петербург 29 августа Smartavia отвезет за 20 тыс. руб., но за багаж придется доплатить 6,5 тыс. На 30 августа самое выгодное предложение есть у «Уральских авиалиний» – 22,3 тыс. плюс 2,5 тыс. за большой чемодан; 31 августа дешевле всего будет улететь «Аэрофлотом» – 20,2 налегке и 24 тыс. с багажом.

В регионы проще возвращаться самолетом: билеты на поезда пока есть, но их тоже единицы. Улететь в Красноярск в последние дни августа с ручной кладью можно за 22 тыс. руб, в Новосибирск – за 18 тыс., Екатеринбург – за 20, Челябинск – за 14.

Сложнее придется мурманчанам, запланировавшим обратную дорогу на последнюю неделю месяца. На 26 и 28–30 августа билетов на поезда нет вообще, а единственный прямой авиарейс Smartavia выполняет всего 2 раза в неделю. И стоит он 92,3 тыс. даже без багажа. С пересадками можно улететь за 23–24 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что в конце лета можно недорого улететь в Сочи.