Туристы потратили в Сортавале рекордную сумму денег

Туристы оставили в Сортавале рекордные 8 миллиардов рублей
Власти Сортавальского муниципального округа признали, что не справляются с инфраструктурным обеспечением рекордного турпотока. Приток путешественников заставляет власти экстренно наращивать номерной фонд.
«Мы не успеваем за темпами роста турпотока наращивать номерной фонд. В этом году вводим в эксплуатацию 5 гостиниц», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти.
Выяснилось, что регион посетили почти 1 млн человек, а их совокупные траты превысили 8 млрд рублей. Самыми щедрыми гостями оказались жители Чукотки. Их средний чек составил 5222 рубля, они опередили москвичей и петербуржцев, уточняет издание «Республика».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что посмотреть в Карелии без толп туристов.