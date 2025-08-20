Туристы потратили в Сортавале рекордную сумму денег

Власти Сортавальского муниципального округа признали, что не справляются с инфраструктурным обеспечением рекордного турпотока. Приток путешественников заставляет власти экстренно наращивать номерной фонд.

«Мы не успеваем за темпами роста турпотока наращивать номерной фонд. В этом году вводим в эксплуатацию 5 гостиниц», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти.

Выяснилось, что регион посетили почти 1 млн человек, а их совокупные траты превысили 8 млрд рублей. Самыми щедрыми гостями оказались жители Чукотки. Их средний чек составил 5222 рубля, они опередили москвичей и петербуржцев, уточняет издание «Республика».

