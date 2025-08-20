Открыта продажа билетов на новый туристский поезд «К северному сиянию»

В программе предусмотрены посещение Национального музея Карелии, природного парка Териберка, ледокола «Ленин» в Мурманске, а также Софийского собора в Вологде. Отдельным пунктом заявлена организация наблюдения за северным сиянием.

Поезд будет курсировать в формате «поезд-отель»: ночлег в вагонах разных классов, предусмотрены вагон-ресторан, бар и спа-зона.

Билеты можно приобрести на сайте и в приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.