Сколько будут стоить новые круизы по Дальнему Востоку

Власти дальневосточных регионов договорились о создании новой круизной линии, которая соединит Камчатку, Сахалин и Приморье. Первые рейсы по маршруту Владивосток – Петропавловск-Камчатский протяженностью 10 дней планируется запустить летом 2026 года.

«Дальневосточный круиз непременно может стать национальным туристическим маршрутом, тем более что развитие туризма, в том числе и круизного, является приоритетным направлением государственной политики России», – сообщили НСН представители члена Российского союза туриндустрии.

Эксперты отмечают, что Дальний Восток обладает исключительными возможностями для становления круизного направления, включая экологический туризм. Камчатка, Курильские острова и приморское побережье, предлагают туристам впечатляющие ландшафты, нетронутые природные территории и уникальные возможности для наблюдения за морской фауной.

Оптимальным периодом для посещения региона назвали промежуток с июля по сентябрь, когда погодные условия наиболее благоприятны для путешествий.

«Путешественником следует помнить, что погода на Дальнем Востоке может быть непредсказуемой, поэтому важно быть готовыми к возможным резким изменениям. Лучше всего отправляться в круиз с июля по сентябрь», – подчеркнули специалисты.

На итоговую стоимость маршрута влияют: продолжительность маршрута, категория выбранной каюты, перечень включенных услуг (питание, экскурсионная программа, развлечения), а также дополнительные расходы на авиаперелеты и визовое оформление.

Отметим, что стандартный круизный тур по российским маршрутам обходится в среднем в 7–8 тысяч рублей за сутки на человека при условии размещения в каюте стандартной категории. В указанную сумму, как правило, включено трехразовое питание и организованные экскурсии в портах захода. Однако уже сейчас недельный тур на Сахалин без перелета стоит от 86 000 рублей.

Напомним, маршрут включает остановки во Владивостоке, Корсакове, Южно-Курильске, на островах Кунашир и Итуруп, а завершится в Петропавловске-Камчатском. Также рассматривается обратный маршрут с посещением Командорских островов и острова Тюлений.