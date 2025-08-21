Владивосток на пороге гостиничного коллапса

По информации администрации Владивостока, с 1 сентября более 150 гостиниц, отелей и баз отдыха краевого центра могут лишиться легального статуса. Причиной станет непрохождение обязательной процедуры самооценки для включения в федеральный реестр. Таким образом, под удар попадает более 60 % от общего числа коллективных средств размещения (КСР) города.

© РИА "ФедералПресс"

«Во Владивостоке работает 283 КСР. Если гостиничный бизнес хочет продолжить работу в этом секторе экономики, то все они должны пройти самооценку для включения в реестр Росаккредитации. Однако по состоянию на 19 августа процесс завершили лишь 40% – 116 КСР», – прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления администрации города Сергей Пригорнев РБК.

С этой даты деятельность любых средств размещения, не прошедших классификацию, будет признана незаконной. Новые федеральные законы (№ 436-ФЗ и № 203-ФЗ) вводят жесткие санкции: для руководителей штрафы составят до 70 тысяч рублей, а для юрлиц – до 450 тысяч. Кроме того, нелегальные отели лишатся доступа к крупным сервисам бронирования, которые обязаны проверять данные реестра.

В мэрии подчеркивают, что масштабная информационная кампания для отельеров началась еще в конце 2024 года. Были организованы консультации с привлечением экспертов, рассылались персональные уведомления, а в конце июля Центр развития предпринимательства провел специальный семинар. Его директор Елена Новгородова отметила, что на мероприятии предприниматели активно обсуждали трудности прохождения процедуры.

Инициатива по обязательной аккредитации направлена на вывод из тени нелегального сектора гостиничного бизнеса и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Напомним, у владельцев отелей, турбаз и глэмпингов в России осталось меньше двух недель на самооценку и внесение в реестр. Процедуру прошла примерно половина от всех существующих средств размещения.