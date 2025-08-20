Приморская игорная зона превратится в семейный курорт

К 2028 году в бухте Муравьиной планируют построить 12 гостиниц, аквапарк, яхт-клуб и этнодеревню. Инвестиции в проект уже превысили 69 млрд рублей.

Власти Приморского края представили амбициозный план преобразования игорной зоны «Приморье» в универсальный курортный кластер. Вместо исключительно азартных развлечений бухта Муравьиная станет многофункциональным пространством с аквапарком, гольф-полями, этнографической деревней и концертными площадками.

Проект общей площадью 619 гектаров предусматривает строительство 12 гостиничных комплексов на 6,3 тысячи номеров, что частично решит проблему дефицита размещения в регионе.

Рост туристического потока уже демонстрирует потенциал территории — в 2024 году игорную зону посетили 763,2 тысячи человек, что на 17% больше показателей предыдущего года.

Санкционное давление и ограничения выездного туризма стали дополнительными стимулами для развития внутреннего направления. Операторы казино подтверждают планы по созданию семейных зон отдыха, хотя конкретные детали новой концепции пока остаются в стадии проработки.